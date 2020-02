Nasce Breeze Airways, la nuova avventura del fondatore di JetBlue

09:03

Un ordine da 60 A220, con consegne che inizieranno il prossimo anno, e 30 Embrear E195 presi in leasing da Azul.

Si presenta con queste credenziali Breeze Airways, la compagnia fondata da David Neeleman, che in passato lanciò con successo JetBlue, la canadese WestJet (che quest’anno debutterà in Italia) e la stessa Azul.



Il nuovo vettore, che ha presentato la domanda per il certificato di operatore aereo alla Faa, debutterà entro l’anno nella scena Usa, con l’obiettivo di inserirsi nel mercato domestico. La promessa di Neeleman è di andare a coprire quelle rotte point to point tra città medio-piccole che il mercato nel corso del tempo ha abbandonato. E di imporsi nel trasporto aereo Usa come la ‘compagnia più gentile’.