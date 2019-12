Il fondatore di JetBlue crea una nuova compagnia con 60 aerei

11:51

Base a Salt Lake City e 60 aerei in ordine da Airbus (gli A220 per la precisione). Potrebbe vedere la luce il prossimo anno la nuova compagnia aerea che verrà messa in pista da uno dei principali avventurieri del settore di questi ultimi anni, quel David Neeleman che ha già creato operazioni di successo come JetBlue negli Stati Uniti e Azul in Brasile.

Manca ancora la conferma ufficiale e il vero piano che c’è dietro a questo nuovo progetto. Per ora gli indizi portano a due soggetti distinti, che in realtà potrebbero celare in realtà la compagnia. Neeleman nelle scorse settimane aveva infatti parlato di un piano Moxy, ora invece dalle autorità dello Utah arriva ora l’anticipazione che sullo scalo di Salt Lake City si posizionerà il quartier generale di Breeze Aviation, sempre facente capo allo stesso imprenditore.