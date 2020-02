United: la nuova economy premium plus sbarca in Italia

12:46

Arriva anche in Italia la economy Premium plus di United, la classe a metà tra la Business e la Economy. La nuova soluzione sarà disponibile a partire dalla prima settimana di giugno sui voli da Roma verso Washington e New York e da fine maggio sulla tratta Malpensa-New York.

Una novità che si accompagna all'upgrade dei velivoli, dal momento che dall'estate tutti i diretti da Roma e Milano verso gli Usa saranno operati con Boeing 777, al posto del 767 odierno. "La Premium Plus porta con sé tanti vantaggi rispetto alla economy: il sedile è più reclinabile, lo schermo entertainment più grande, ci sono due valigie incluse, le cuffie anti rumore, altre amenities. Inoltre, essendo a ridosso della business, si accorciano i tempi di discesa dall'aereo, un particolare importante per il segmento business" ha detto a TTG Walter Cianciusi, country sales manager del vettore per il nostro Paese.



I plus riguardano anche i servizi a terra: il biglietto dà infatti diritto a rivolgersi ai banchi dedicati 'premier access'.