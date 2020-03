Ferrovie: intesa sulla l’Alta velocità Roma-Pescara

09:57

La questione ferroviaria dei treni diretti in Abruzzo potrebbe essere arrivata a una svolta. L’obiettivo è quello di arrivare a percorrere il Roma-Pescara in due ore e mezza. E questo traguardo sembrerebbe viaggiare sulla strada buona, dopo la firma del protocollo d’intesa avvenuta tra Regione Lazio, Regione Abruzzo, Mit e Rete ferroviaria italiana del Gruppo Fs Italiane.



Primo step

Come riportato dal Sole 24Ore, il protocollo è il primo step verso la realizzazione della linea ferroviaria veloce Roma–Pescara. Attualmente per coprire la tratta sono necessarie 3 ore e 22 minuti nel tragitto più veloce e oltre 5 ore in altri tragitti. La nuova linea sarà fra le priorità del ministero delle finanze e in circa 5 anni si dovrebbe arrivare alla concretizzazione del progetto, salvo scendere sotto le due ore grazie a ulteriori investimenti.