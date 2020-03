Qatar Airways: modifiche gratuite alle prenotazioni

09:27

È all’insegna della flessibilità la nuova policy adottata da Qatar Airways per venire incontro alle esigenze della clientela. Ai passseggeri che hanno prenotato o prenoteranno voli fino al 30 giugno il vettore dà la possibilità di modificare gratuitamente la loro prenotazione, cambiando le date dei voli o ricevendo un voucher di viaggio valido per un anno.

Entrambe le modifiche sono valide fino a tre giorni prima della partenza. "La sicurezza, la tutela e la salute dei nostri passeggeri e dei nostri dipendenti è la nostra massima priorità - spiega Akbar Al Baker, amministratore delegato del gruppo Qatar Airways -. Anche se manteniamo i più alti standard di igiene in tutte le aree, riconosciamo che alcuni passeggeri potrebbero voler modificare i piani di viaggio programmati. Ci auguriamo che questa nuova politica, insieme alle nostre solide pratiche igieniche e ai nostri record di sicurezza, permetta ai nostri passeggeri di viaggiare in totale fiducia".



Le norme igieniche

Fanno parte degli standard igienici la disinfezione regolare degli aeromobili, l'uso di prodotti per la pulizia raccomandati dalla Iata e dall’Oms e una formazione ad hoc del personale. Inoltre, gli aerei di Qatar Airways sono dotati di sistemi di filtrazione dell'aria e sono equipaggiati con filtri Hepa di dimensioni industriali che rimuovono il 99,97% dei contaminanti virali e batterici dall'aria ricircolata, fornendo la protezione più efficace contro le infezioni.



La Qatar Aircraft Catering Company (Qacc) è stata inoltre la prima organizzazione al mondo ad ottenere lo scorso anno la certificazione ISO22000:2018 da Bureau Veritas con accreditamento Ukas, confermando che il suo sistema di gestione della sicurezza alimentare soddisfa i più alti standard.