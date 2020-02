Qatar Airways e Air Malta uniscono le forze con il code sharing

08:00

Tempo di accordi di code sharing per Qatar Airways. A poche ore di distanza dall’annuncio dell’intesa messa a punto con American Airlines, che segna anche la fine di una lunga disputa ta le due compagnie, è ora la volta di Air Malta.

Per i passeggeri dell’isola si are ora la possibilità di raggiungere oltre 60 destinazioni via Doha, in particolare in direzione Medioriente, Australia Asia e Africa. All’opposto i passeggeri di Qatar Airways potranno raggiungere le destinazioni del Mediterraneo che fanno parte del network del vettore maltese. Tra queste saranno comprese Cagliari, Palermo e Catania.



“Quando abbiamo iniziato i collegamenti su Malta – ha commentato il chief executive di Qatar Airways Akbar Al Baker – eravamo sicuri che sarebbe stato solo l’inizio di un rapporto forte sia a livello turistico sia trade e questo accordo dimostra che avevamo ragione”.