Emirates Skywards: rinviate alcune scadenze del programma fedeltà

17:30

Arrivano alcune modifiche alla policy del programma fedetà di Emirates, Skywards, per andare incontro ai propri membri con estensioni e soluzioni maggiormente flessibili.

“I membri Emirates Skywards Silver, Gold e Platinum potranno mantenere l’attuale status rispettando solo l’80% dei requisiti richiesti – spiega la compagnia in una nota -. Ciò significa che i membri Silver devono accumulare ora solo 20.000 miglia, 40.000 miglia i Gold e 120.000 miglia i Platinum”.

Prevista inoltre l’estensione automatica fino al 31 dicembre per i membri che non riusciranno a mantenere il proprio status alle scadenze previste. Per la stessa data è stata inoltre fissata l’estensione della scadenza per le miglia che invece sarebbero decadute in precedenza.