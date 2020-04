Lufthansa Group, in bilico il futuro di Germanwings

11:08

Fari puntati sul Gruppo Lufthansa oggi. Per il colosso tedesco è prevista nella giornata odierna una riunione del management che potrebbe preludere a importanti decisioni per il futuro, tra cui nuove misure di contenimento dei costi per salvare il più a lungo possibile la liquidità.

Tra le ipotesi circolate e riportate dalla Reuters ci sarebbe anche l’eventuale chiusura definitiva del brand Germanwings, di fatto non più presente sul mercato dal 2016 ma la cui unità ha continuato a operare per conto di Eurowings e a cui farebbero capo circa 1.400 dipendenti.



L’eventuale chiusura ha messo in allarme tutte le sigle sindacali a cui fanno riferimento i dipendenti del gruppo che ora temono per la sorte dei lavoratori Germanwings. È infatti subito partito l’appello affinché si applichi la riduzione dell’orario di lavoro anche a loro. Da parte di Lufthansa invece al momento solo l’indicazione che nessuna decisione in merito è stata ancora presa.