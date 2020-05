Dal car pooling al noleggio per i giovani, le nuove formule Locauto

16:30

Locauto estende a tutti i clienti ‘Locauto per l’Italia’, l’iniziativa inaugurata poche settimane fa per supportare le realtà impegnate nel sostegno alla popolazione.

“L’emergenza drammatica che stiamo vivendo e che ha investito l’intero settore del noleggio ha necessità di essere affrontata con decisione e spirito di iniziativa - dichiara Raffaella Tavazza, vicepresidente di Locauto -. Le società di noleggio sono al centro di questa importante sfida per il rilancio della mobilità su tutto il territorio nazionale, garantendo servizi di noleggio personalizzati, con condizioni trasparenti e orientati alle esigenze di ciascun cliente, uscendo da logiche basate principalmente sulla comparazione dei prezzi online”.



Diverse le formule per venire incontro alle necessità di chi deve utilizzare l’auto, come ad esempio il car pooling ‘Family & Friends e Business’ per ottimizzare gli spostamenti di persone dello stesso nucleo familiare o colleghi di lavoro, l’opzione 'Viaggio A Lasciare' per riconsegnare il veicolo in un’altra città senza costi aggiuntivi e incentivi alla formula di noleggio pluri-mensile Locauto Mese+, a condizioni vantaggiose a seconda della durata del noleggio, con la garanzia per il cliente di guidare sempre lo stesso veicolo.



Scrupolose le procedure di igienizzazione di tutti i veicoli in flotta, che prevedono una vera e propria operazione di sigillatura dell’auto fino al momento del ritiro da parte del cliente, che potrà rimuovere quindi i sigilli adesivi e accedere al mezzo in totale autonomia e sicurezza.



Un servizio pensato per i giovani

Per agevolare il ritorno alla mobilità di ciascun cliente e dei giovani studenti e lavoratori che desiderano rientrare nelle regioni di provenienza, l’azienda ha promosso una serie di servizi, modalità e offerte dedicate: oltre al noleggio full self-service Locauto Elefast, per ritirare e consegnare l’auto in autonomia attraverso il proprio smartphone, è attivo da pochi mesi Locauto Young, il primo servizio di noleggio auto pensato per coloro che hanno appena conseguito la patente sia nella versione giornaliera sia mensile, cui si aggiunge Locauto Express per ricevere o riconsegnare l’auto direttamente vicino alla propria abitazione o al luogo di lavoro.