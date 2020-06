jet2 rimanda il ripresa dei voli: si riparte il 15 luglio

11:17

Jet2 e Jet2holidays rimandano il ritorno in campo. I voli della compagnia riprenderanno infatti il 15 luglio; in un primo momento la sospensione era stata annunciata solo fino al 1 luglio.

Come riporta travelmole.com, inoltre, l’azienda ha rilasciato una nota in cui precisa di essere al lavoro a stretto contatto con le autorità per garantire la sicurezza e il benessere die passeggeri. Inoltre anticipa che verranno introdotte misure di sicurezza sugli aerei, ma anche in aeroporto e nelle strutture alberghiere. I dettagli saranno comunicati prossimamente.