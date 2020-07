09:48

“Faremo sicuramente ricorso alla Ue contro la nazionalizzazione di Alitalia”. Neanche il vettore italiano sarà immune dagli strali di Ryanair contro gli aiuti di stato alle compagnie in Europa.

L’annuncio arriva dall’amministratore delegato Eddie Wilson (nella foto) che, in un’intervista pubblicata oggi da Corriere.it, non risparmia critiche ad Az, ma anche al nuovo provvedimento che vieta di portare a bordo i trolley, imponendo che solo piccole borse posizionabili sotto il sedile possano salire con i passeggeri.



Su Az Wilson dice: “Alitalia ha aerei sbagliati, frequenze sbagliate e modello di business sbagliato” criticando poi apertamente i 3 miliardi stanziati per il rilancio. Sui bagagli invece l’assunto è che così si rischia di aumentare i rischi di contagi e non diminuirli perché gli assembramenti si possono formare in aeroporto e il bagaglio viene maneggiato da altri.



Quanto all’andamento del mercato, il trend rilevato è quello di una domanda last minute e il mercato dovrà essere stimolato mantenendo tariffe basse. “Ma l’inverno sarà molto difficile e qualche vettore fallirà”, conclude.