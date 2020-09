15:07

Lo storico volo che collega l’aeroporto di Malpensa a Roma chiuderà i battenti dal prossimo 30 settembre.

Sul sito della compagnia, infatti, dall’inizio di ottobre non è più presente la rotta, e chi da Milano vuole raggiungere la Capitale dovrà utilizzare le frequenze plurigiornaliere da Linate.



Il Malpensa-Roma, attivo due volte al giorno in questo periodo, era l’unico volo che il vettore stava operando sullo scalo varesino. Sono infatti ancora fermi sia il volo per New York e quello per Tokyo, che la compagnia operava nel pre Covid dall’aeroporto di Malpensa.