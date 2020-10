15:06

Dopo l’Italia la Norvegia. Wizz Air individua un nuovo mercato da ‘invadere’ e apre una base a Oslo. Da qui la compagnia low cost ungherese inizierà a effettuare voli domesitici in diretta concorrenza con Norwegian e Sas replicando quanto avviato sulla Penisola con le basi di Milano e Catania.

La compagnia posizionerà inizialmente due aerei all’aeroporto Gardermoen di Oslo e da qui volerà sulle città di Bergen, Tromsø, and Trondheim. Quattro frequenze giornaliere per la prima e la terza destinazione e due per la seconda.



Con questa new entry, che sarà operativa a partire dal mese di novembre, Wizz Air effettuerà un totale di 48 rotte da e per i quattro aeroporti norvegesi.