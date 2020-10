Spazioporto di Grottaglie, la sfida di Aeroporti di Puglia

19:29

“Grottaglie, quale unico spazioporto italiano, rappresenta la sfida del futuro, un futuro sempre più vicino, verso il quale Aeroporti di Puglia, insieme ad Enac e alla Regione Puglia, con il supporto lungimirante del Governo centrale, lavora da anni”.

Così Tiziano Onesti, presidente di AdP, commenta il via libera dell’Enac allo spazioporto italiano attraverso l’approvazione del “Regolamento per la costruzione e l’esercizio degli spazioporti”. Prende quindi il via il processo che consentirà di utilizzare l’aeroporto di Taranto - Grottaglie anche come spazioporto nazionale, secondo quanto prescritto dal ministro delle Infrastrutture e dei Trasporti, e arricchire l’offerta infrastrutturale nazionale nell’ottica di una strategia di sviluppo dell’intero sistema dell’aviazione.



“Grottaglie – conclude Onesti - sarà una base strategica sulla quale si concentrano interessi industriali, di ricerca e di innovazione, e dove si possono sperimentare le tecnologie e le applicazioni più avanzate nei più svariati settori finalizzate – in ultima analisi – a migliorare la qualità della nostra vita”.