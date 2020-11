All Nippon Airways: più voli per la stagione invernale

14:43

All Nippon Airways incrementa i collegamenti internazionali per l’inverno. La compagnia opera in novembre 833 voli su 34 rotte, con un tasso di operatività del 16%. I voli passeranno a 960 su 36 rotte in dicembre, con un tasso di operatività del 17%, per arrivare a 947 su 36 rotte nel gennaio 2021.

In novembre il volo Tokyo Narita – Manila passa a tre frequenze settimanali e da dicembre, il collegamento da Tokyo Haneda per Honolulu salirà da due frequenze al mese a due voli settimanali. Per quel che riguarda l’Europa la compagnia continua ad operare i voli da Francoforte, Londra e Parigi per Tokyo Haneda. Il collegamento da Bruxelles riprenderà solo in occasione delle vacanze fra fine 2020 e inizio 2021. Rimangono temporaneamente sospesi i voli da Monaco di Baviera, Düsseldorf, Bruxelles, Vienna e Vladivostok per Tokyo Haneda.



Ana continua comunque a promuovere il protocollo ‘Ana Care Promise’ finalizzato a garantire un ambiente pulito e igienico negli aeroporti e a bordo degli aerei.