09:41

Su quasi 4mila passeggeri testati sulle rotte verso gli Stati Uniti solo 5 passeggeri, ovvero appena lo 0,13%, sono risultati positivi al Covid. Questi i numeri della sperimentazione avviata lo scorso dicembre a Fiumicino sulle rotte verso New York e Atlanta di Alitalia e Delta.

"I risultati - ha sottolineato l'ad di Aeroporti di Roma, Marco Troncone, in occasione di un webinar promosso dall'Aci - confermano che attraverso un controllo preventivo di tutti i passeggeri si riduce drasticamente il rischio di importazione del contagio. Molto di più che con la quarantena che, invece, è basata sulla responsabilità individuale".



Oltre a registrare un alto tasso di soddisfazione tra i passeggeri, questi test, ha poi sottolineato l'ad, "non portano a rallentamenti e non hanno alcun impatto sulle performance" dell'aeroporto. Per questo, ha aggiunto Troncone, "stiamo lavorando per ottenere una proroga oltre il 15 febbraio della fase sperimentale" e per "coinvolgere più compagnie aeree, aeroporti e istituzioni".