11:38

Da Roma a New York e Atlanta senza quarantena. I voli Covid-tested si ampliano e grazie alla collaborazione tra Alitalia e Delta aumentano le possibilità di recarsi negli States senza doversi sottoporre a misure restrittive, dopo essersi sottoposti a un test Covid.

Come spiega un comunicato congiunto, per viaggiare sui voli di Alitalia e Delta tra New York-Jfk, Atlanta e Roma Fiumicino, i passeggeri dovranno risultare negativi al Covid-19 sia prima della partenza che dell’arrivo. Proprio grazie al doppio controllo sarà possibile evitare la quarantena. Sarà anche possibile effettuare il test antigenico prima di imbarcarsi.



“Il mezzo più sicuro”

“Siamo stati la prima compagnia ad introdurre voli Covid tested, con la tratta Roma-Milano prima, poi con i voli da New York e adesso da Atlanta, insieme al nostro partner Delta Air Lines” sottolinea il direttore generale di Alitalia Giancarlo Zeni (nella foto).



Il manager aggiunge: “Vogliamo contribuire a ridare fiducia ai viaggiatori, ricordando che l'aereo resta il mezzo di trasporto più sicuro, anche in questo periodo di pandemia. Le nostre strumentazioni ed i filtri che utilizziamo all'interno dell'aeromobile rendono la qualità dell’aria paragonabile a quella di una sala operatoria”.



Perry Cantarutti, senior vice president alliances and international di Delta Air Lines, aggiunge: “Questi programmi pilota stanno dando vita a un progetto di viaggi sicuri e senza quarantena che combinano test rigorosi con ampie misure di igienizzazione per aiutare a far ripartire su scala più ampia i viaggi internazionali e riavviare l'economia globale”.