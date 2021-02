Kenya Airways lancia l'upgrade per il distanziamento: nasce Economy Max

15:28

Un prodotto ad hoc per rassicurare i passeggeri in epoca di Covid. A idearlo è Kenya Airways, che lo ha chiamato ‘Economy Max’. Si tratta in pratica di un upgrade che dà ai passeggeri la possibilità di acquistare il posto adiacente al loro o anche l’intera fila in Economy.

“Il mondo in cui viviamo è cambiato - constata Julius Thairu, chief commercial and customer officer di Kenya Airways parlando a Simple Fying - e noi come compagnia aerea continuiamo ad adattarci alle esigenze in evoluzione dei nostri clienti, mentre ci riprendiamo dagli effetti della pandemia. Economy Max è una continuazione della diversificazione e innovazione di Kenya Airways per fornire prodotti e servizi che migliorino l’esperienza di viaggio dei passeggeri".



Tutti i viaggiatori in economy potranno acquistare lo spazio aggiuntivo, indipendentemente da dove stanno viaggiando.