Eurowings mette una base a Berlino Brandeburgo

11:41

Eurowings mette una propria base al nuovo aeroporto di Berlino e incrementa il presidio del Gruppo Lufthansa in una delle regioni tedesche con il potenziale di crescita più alto.

Saranno tre gli aerei, tutti A320, che verranno posizionati sul Berlino Brandeburgo a partire dal primo aprile. Una presenza che consentirà alla compagnia di attivare collegamenti che si muoveranno lungo tre direttrici: sul fronte interno verranno riattivati voli verso Duesseldorf, Stoccarda o Colonia, mentre in un’ottica di ripresa estiva ci sarà spazio anche per rotte leisure verso il Mediterraneo in primo luogo. Infine Eurowings si inserirà anche nel traffico etnico come nel caso del collegamento con Beirut.



“Berlino è e rimarrà una calamita turistica assoluta e una delle metropoli più eccitanti d'Europa – ha commentato il ceo Jens Bischof -, sia culturalmente che storicamente. Quindi, è logico che espandiamo la nostra presenza nella capitale aprendo la nostra base”.