Prospettive di ripresa: Eurowings assume e conferma lo staff fino a marzo 2022

14:20

Soffiano venti di ripresa in casa Lufthansa. Eurowings, la compagnia più ‘leisure’ del gruppo ha infatti concluso un accordo con il sindacato dei lavoratori Ver.di con il quale circa 2.000 fra personale di terra e di cabina avrà confermato il suo posto di lavoro fino al 31 marzo del 2022.

Non solo. La compagnia si è impegnata ad assumere circa 130 persone per potenziare i suoi equipaggi in vista di una ripresa del traffico prevista per l’estate del 2021.



Le 130 persone saranno selezionate all’interno dei lavoratori del gruppo Lufthansa che, viste le difficoltà del periodo, vedo a rischio il loro posto di lavoro.



La compagnia del gruppo Lh, però, evidenzia previsioni positive per la prossima stagione estiva. La campagna di vaccinazione partita in tutto il mondo fa prevedere un ritorno della domanda in particolare per le rotte turistiche e per il segmento del traffico ‘famigliare’ ossia quello legato alle visite a famiglia e amici di chi vive e lavora all’estero.



Una nota stampa sul sito del vettore comunica quindi l’intenzione di potenziare il personale di bordo in vista della crescita del traffico prevista, anche se nella stessa nota si sottolinea come, in considerazione della situazione instabile, Eurowings si riservi il diritto di aumentare o diminuire l'incremento delle operazioni di volo nel corso dell'anno.