Emirates e Tap rafforzano il codeshare

19:30

Emirates e Tap Air Portugal rafforzano la partnership. Le due compagnie aeree hanno firmato un memorandum d’intesa che estenderà l’attuale accordo di codshare.

Il nuovo accordo, che entrerà in vigore il 1° maggio 2021, consentirà ai clienti di entrambe le compagnie aeree beneficiare di collegamenti senza soluzione di continuità verso numerose destinazioni delle Americhe, Nord Africa e Asia orientale.



I due vettori valuteranno anche possibili opzioni al fine di migliorare i rispettivi programmi dedicati ai frequent flyer, tra le quali vantaggi reciproci legati alle possibilità di riscatto delle miglia e benefici quali, ad esempio, l’accesso alle lounge.



In programma anche il sostegno reciproco nei rispettivi programmi di stopover a Dubai e Lisbona, con Emirates che supporterà Tap Air Portugal per quanto riguarda una potenziale espansione delle operazioni negli Emirati Arabi Uniti.



“Emirates e Tap Air Portugal, negli ultimi otto anni, hanno beneficiato reciprocamente di un accordo di codeshare. Siamo lieti di espandere questa partnership e non vediamo l'ora di offrire ancora più vantaggi ai nostri clienti”, ha commentato in una nota Adnan Kazim, chief commercial officer di Emirates.



“Tap Air Portugal è lieta di rafforzare la propria partnership con Emirates, grazie alla quale i viaggiatori possono sfruttare un network ancora più ampio – ha aggiunto Arik De, chief revenue & network officer di Tap Air Portugal. Non vediamo l’ora di portare i clienti Emirates in ancora più città del Portogallo, verso le nostre destinazioni delle Americhe e Nord Africa, e consentire loro di beneficiare del nostro programma Stopover Portugal”.