Cabo Verde Airlines torna in volo: prima rotta Lisbona

13:36

Entro due settimane Cabo Verde Airlines tornerà operativa con un volo di ripartenza dall'isola di Sal in direzione Lisbona.

Per la compagnia si tratterà di una ripresa graduale: le prenotazioni per il 18 giugno sono già aperte e i passeggeri potranno usufruire di un nuovo sistema chiamato Hitit, una piattaforma moderna per gestire al meglio le procedure di booking e non solo.



Inoltre, come riporta simpleflying.com, dal 28 giugno al 28 marzo 2022, il vettore collegherà l'arcipelago anche con Boston e Parigi mantenendo aperta la possibilità, a fronte del miglioramento dell'emergenza sanitaria a livello globale, di attivare nuove destinazioni. G. G.