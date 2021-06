EasyJet potenzia le rotte estive con il Napoli - Rodi

15:15

EasyJet ha potenziato ulteriormente i collegamenti da Napoli, collegando lo scalo anche con l’isola di Rodi. La rotta sarà operativa durante la stagione estiva 2021.

A partire dal 31 luglio, la compagnia opererà due collegamenti alla settimana tra Napoli e Rodi, il martedì e il sabato. Salgono così a 29 le destinazioni nazionali e internazionali raggiungibili dall’aeroporto di Napoli – Capodichino con voli easyJet, portando i collegamenti tra Italia e Grecia messi a disposizione con frequenze plurisettimanali complessivamente a 16, di cui 5 dallo scalo di Napoli.



Tra le altre destinazioni greche raggiungibili da Napoli per questa estate figurano anche le isole di Mykonos, Corfù e Santorini, oltre alla città di Atene. Durante l’estate, inoltre, easyJet volerà anche verso le isole spagnole più amate per le vacanze, come Palma di Maiorca, Minorca e Ibiza, e verso le destinazioni balneari più popolari dell’estate italiana, tra cui figurano la Sicilia e la Sardegna.