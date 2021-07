Ryanair porta a Milano Bergamo il B737 Gamechanger

15:09

Prenderà servizio il prossimo 20 luglio il nuovo aeromobile Ryanair atterrato oggi all’aeroporti di Milano Bergamo. Si tratta del primo esemplare del B737-8200 Gamechanger, la versione modificata del Max voluta dalla compagnia per avere ancora più posti a bordo.

Il posizionamento del velivolo nella storica base italiana significa un investimento aggiuntivo di 100 milioni di dollari che fornirà una maggiore connettività alla regione. L’operativo di Ryanair su Milano Bergamo per l’estate 2021 offre 105 rotte in totale, di cui 7 nuove, e oltre 600 voli settimanali.



Le new entry dello schedule summer sono Zagabria, Belfast, Minorca, Suceava, Kos, Preveza e Banja Luka.