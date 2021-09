Condor: da novembre il volo su New York da Francoforte

11:07

Arriva anche il volo su New York nel network nordamericano di Condor. Il vettore decollerà da Francoforte in direzione della Grande Mela a partire dal prossimo 19 novembre con 5 frequenze alla settimana.

La rotta, utilizzabile in connessione anche per chi parte dall’Italia, va ad aggiungersi ai collegamenti già previsti su Seattle e, per il Canada, Toronto e Halifax.



"Dopo l'annuncio della possibilità di ingresso negli Stati Uniti per i cittadini europei con ciclo di vaccino completato – commenta il ceo Ralf Teckentrup -, la richiesta di voli verso gli Stati Uniti è più che raddoppiata. La domanda dei nostri passeggeri per viaggi verso il Nord America è enorme - e probabilmente non c'è una destinazione statunitense più popolare di New York”.