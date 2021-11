Lufthansa Group aggiunge 440 voli per il periodo delle festività

14:10

Circa ottantamila posti per 440 voli. Le compagnie del Gruppo Lufthansa preparano un poderoso incremento dell’offerta in occasione delle festività natalizie per rispondere all’aumento della domanda verso alcune destinazioni.

Tra le mete che saranno interessate da questo potenziamento spiccano in particolare quelle statunitensi di New York, Boston e della Florida, ma anche Città del Capo e Johannesburg in Sudafrica avranno un incremento dell’offerta, così come Buenos Aires e Dubai.



In Europa l’attenzione sarà invece rivolta alla Scandinavia, meta particolarmente richiesta per le festività natalizie. Tutti i nuovi voli si rivolgono anche al pubblico italiano grazie alle connessioni sui due hub tedeschi di Francoforte e Monaco di Baviera.