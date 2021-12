08:03

Pandemia o no, la tradizionale classifica OAG delle compagnie aeree più grandi del mondo non cambia il suo responso: gli Stati Uniti restano saldi in vetta, dominando la classifica con le prime 4 posizioni, dove si trovano nell’ordine American, Delta, Southwest e United.

La misurazione viene fatta ogni anno calcolando l’offerta effettiva messa in campo dalle compagnie, misurata in posti messi in vendita. E American quest’anno ha staccato nettamente la concorrenza arrivando ad avere oltre l’80 per cento dellla capacità pre covid. Nel computo totale AA registra oltre 216 milioni di posti, Delta 185, Southwest 169 e United 140.



Solo due le compagnie europee presenti in classifica con il settimo posto di Ryanair (88 milioni) e il decimo di Turkish (quasi 64). Completano la classifica China Southern e China Eastern al quinto e sesto posto, Air China all’ottavo e IndiGo al nono.