Tris di vettori per i voli sull'Alaska: Eurowings Discover, Condor e Icelandair

21:00

Saranno tre le compagnie aeree europee che la prossima estate collegheranno il Vecchio Continente con l’Alaska, un fatto mai successo prima che testimonia come la domanda sullo stato americano sia progressivamente aumentata nel tempo. I collegamenti stagionali verranno effettuati da Eurowings Discover, Condor Airlines e Icelandair.

Nel dettaglio, secondo quanto riportato da Simpleflying, Condor volerà sia su Anchorage sia in prosecuzione su Fairbanks, unico vettore a raggiungere questa destinazione: nel primo caso in alta stagione il volo avrà tre frequenze alla settimana per poi scendere a due da settembre mentre nel secondo si tratterà di un volo settimanale.



Il brand del Gruppo Lufthansa opererà anche lui tre volte alla settimana su Anchorage da Francoforte mentre il Keflavik-Anchorage di Icelandair si limiterà a due frequenze.