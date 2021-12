08:03

Uno schedule da oltre 160 destinazioni collegate con i due hub di Francoforte e Monaco. Partirà con questi numeri la programmazione estiva di Lufthansa, che avrà una forte connotazione leisure e conterrà una decisa scommessa sul ritorno del lungo raggio. Inoltre sarà l’anno della consacrazione di Eurowings Discover, il cui network subirà una decisa impennata permettendo al nuovo brand di avanzare sulla piazza europea.



Short e long haul

Per quanto riguarda il lungo raggio, a Monaco debutteranno i collegamenti su Rio De Janeiro e San Diego, mentre ternerà anche il volo su Bangkok. Sei invece le nuove rotte europee: Kalamata, Menorca, Varca, Billund, Bergen e, per l’Italia, Brindisi. Sul fronte di Francoforte una sola new entry long haul, St. Louis, mentre in Europa arriveranno anche i voli su Stavanger, Liverpool e Rennes.



Eurowings Discover

Tornando ancora a Monaco, la grande novità del 2022 sarà l’avvio dei voli anche di Eurowings Discover: nella rete ci saranno 22 destinazioni a corto e medio raggio e i voli su Cancun, Punta Cana e Las Vegas. La sussidiaria di Lh implementerà in maniera importante anche l’operativo da Francoforte, raggiungendo quota 19 destinazioni a lungo raggio oltre alle tradizionali mete leisure di corto e medio raggio. Oltre a una forte presenza del Nord America nel corso dell’estate verranno attivate le rotte su Victoria Falls, Kilimanjaro, Panama City e Malè.

Lufthansa ha inoltre anticipato di avere inserito 25 voli speciali su Doha tra il 14 novembre e il 19 dicembre in occasione dei Mondiali di Calcio in Qatar.