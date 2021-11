Eurowings Discover: nuovo volo diretto da Francoforte a Barbados

12:02

È partito il 1 novembre il nuovo collegamento da Francoforte a Barbados operato dal Eurowings Discover, con il quale volare dall’Europa a Bridgetown è diventato più agevole. Il volo verrà operato 3 volte alla settimana, lunedì, mercoledì e sabato.

Grazie al nuovo servizio aereo non-stop, disponibile fino al 23 aprile 2022, sarà ancora più facile per i viaggiatori raggiungere Barbados. Quando si riapriranno le possibilità di uscire dall’Italia verso la destinazioni, anche i turisti italiani potranno raggiungere Francoforte dai principali aeroporti italiani come Bologna, Firenze, Milano, Roma e Venezia e, grazie alla partenza del volo alle 13.20, accedere a una comoda coincidenza. A bordo dei velivoli della flotta di Eurowings Discover i passeggeri potranno scegliere tra tre classi di servizio: Business, Premium Economy ed Economy.



“Non siamo mai stati così vicini all’Europa e non vediamo l’ora di dare il benvenuto ai passeggeri che sceglieranno di scoprire la nostra meravigliosa isola nei prossimi mesi” ha commentato Anita Nightingale, direttore Europa di Barbados Tourism Marketing.