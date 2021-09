09:25

Uscire fuori dai confini della Germania alla ricerca di nuove fette di mercato seguendo il modello che sta facendo la fortuna dei big del low cost e aumentando progressivamente la propria presenza in Europa e colpi di nuove basi. Prende forma la strategia del Gruppo Lufthansa per il marchio Eurowings, il brand lanciato sul mercato per contrastare il fenomeno low fare.



L'ora di Stoccolma

L’ultima operazione in ordine di tempo riguarda Stoccolma, che si prepara a diventare la quinta base fuori dalla Germania e dove verranno posizionati 4 aerei per i collegamenti di corto raggio. Una presenza di un certo peso come inizio, con la quale la compagnia inaugurerà 10 nuove rotte in Europa (per ora non sono presenti destinazioni italiane, ma nel corso della presentazione è stato anticipato che presto verranno svelate ulteriori rotte).



A quota 5

In precedenza Eurowings aveva preso casa negli aeroporti di Palma di Majorca, Salisburgo, Pristina e, ultima in ordine di tempo, Praga andando a creare azioni di disturbo ai vari Ryanair e Wizz Air. Ma l’impressione netta è che questo altro non sia che il punto di partenza di un lungo viaggio.