Volotea decolla da Palermo verso Deauville

14:42

Volotea annuncia un nuovo volo in partenza da Palermo. Il vettore dal 15 aprile collegherà l’aeroporto del capoluogo siciliano con Deavuille, nel Calvados, porta d’accesso per la Normandia.

La nuova rotta avrà una frequenza settimanale e sarà opera ogni venerdì. I posti in vendita in totale saranno 7.500.



Con il collegamento su Deauville salgono a 17 le rotte operate dal vettore su Palermo.



Valeria Rebasti (nella foto), country manager Italy & Southeastern Europe di Volotea, commenta: “I passeggeri siciliani avranno tante comode opzioni per decollare alla scoperta della Normandia, una regione molto attrattiva e ricca di storia, adatta a ogni tipo di viaggiatore. Inoltre, grazie a questa nuova rotta, amplificheremo il traffico di turisti stranieri desiderosi di visitare le bellezze della Sicilia: con i nostri voli puntiamo a sostenere e a rafforzare il settore turistico, traino fondamentale per l’economia locale”.