Sardegna: Volotea e Ita attendono il Tar sulla continuità territoriale

10:12

Il Tar della Sardegna pronuncerà nei prossimi giorni la sentenza sui ricorsi al bando per la continuità territoriale presentati da Volotea e Ita a proposito dall’esclusione dalla gara con procedura d’urgenza per l’affidamento dei voli agevolati da e per l’isola.

Volotea era stata esclusa per la mancanza di alcuni requisiti formali e Ita per quella che è stata definita - in una comunicazione al Consiglio regionale dall'assessore regionale dei Trasporti, Giorgio Todde - una carenza di "requisiti tecnici per partecipare".



Tre i ricorsi per ciascun vettore, uno per ognuna delle rotte messe a bando e poi assegnate per sette mesi, fino a maggio 2022, a Volotea ma con successiva procedura negoziata. Nel frattempo però - come spiega Ansa - Ita ha rinunciato alla battaglia legale sulle rotte da Alghero e Olbia e da Cagliari a Milano Linate, insistendo solo sul ricorso per il collegamento Cagliari-Roma, ritenuto dal vettore il più strategico.