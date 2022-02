Wizz Air a Bari: decollato il nuovo volo settimanale su Dubai

09:49

È decollato sabato il primo dei collegamenti operati da Wizz Air da Bari a Dubai. Fino a marzo i voli, operati con un A320neo da 186 posti, saranno settimanali, mentre da aprile avranno una doppia frequenza settimanale.

“L’avvio del collegamento su Dubai - ha dichiarato a baritoday.it il vicepresidente di Aeroporti di Puglia, Antonio Maria Vasile - ben rappresenta il grande impegno di promozione che ha visto la Puglia protagonista assoluta, nello scorso mese di ottobre, nel padiglione Italia dell’Expo 2020 in corso a Dubai. Una partecipazione che, riprendendo lo slogan dell’Italia ‘La bellezza unisce le persone’, ha saputo fondere la bellezza del territorio, della cultura e della storia della nostra terra con l’innovazione rappresentata da un settore in forte espansione come quello dell’aerospazio”.