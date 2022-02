Sas rilancia per la summer: per l'Italia 23 rotte su 11 destinazioni

11:12

Oltre 120 destinazioni in totale, una massiccia presenza nel Sud Europa e 150 voli alla settimana sul Nord America. È un ritorno in grande stile quello di Sas Scandinavian che, in occasione della summer, tornerà a offrire un network di tutto rilievo, con una forte attenzione alle mete leisure.

Il focus sul Mediterraneo sarà di alto livello e in questo contesto l’Italia torna a giocare un ruolo di primo piano: nella programmazione sono previste infatti dieci rotte da Copenhagen, otto da Stoccolma e quattro da Oslo. A queste si aggiunge il collegamento diretto tra Milano e Stavanger.



Entrando nel dettaglio, la Danimarca sarà collegata con Bari, Bologna, Catania, Firenze, Milano, Napoli, Palermo, Pisa, Roma e Venezia. Per quanto riguarda la Svezia non ci saranno Bari, Firenze e Venezia rispetto a quelle appena citate, ma sarà disponibile anche un volo su Olbia. Infine la Norvegia con il poker di destinazioni su Milano, Olbia, Pisa e Roma.