All Nippon: più voli tra Europa e Giappone

08:00

Anche All Nippon aumenta gli operativi per venire incontro alle nuove esigenze dei passeggeri dopo l’allentamento delle restrizioni per i viaggi internazionali. Dal 27 marzo il vettore incrementerà le frequenze dall’Europa su Tokyo-Haneda.

In particolare, come precisa i una nota, il secondo volo da Francoforte passerà da tre a cinque frequenze settimanali, mentre il volo da Londra diventerà giornaliero.



Dal 27 marzo al 30 giugno 2022 dunque, si potrà volare da Francoforte (un volo giornaliero e un volo con 5 frequenze settimanali), Bruxelles (2 voli a settimana), Londra (giornaliero) e Parigi (3 volte la settimana). Sono sospesi nivee i voli da Monaco, Düsseldorf, Vienna e Vladivostok.