Air Europa: ecco i termini del nuovo accordo Iag-Globalia

Un prestito di cento milioni per i prossimi sette anni e, in contropartita, l’esclusività per l’acquisto di una quota pari al 20 per cento. Emergono nuovi particolari sull’ultimo accordo siglato tra il Gruppo Iag, che controlla British, Iberia, Aer Lingus e Vueling, e Globalia riguardante Air Europa.

Fallita l’acquisizione diretta più volte annunciata a causa della situazione di mercato e dopo una lunga telenovela, il colosso europeo ha deciso di intervenire con un approccio molto più soft (l’offerta iniziale che risale al pre pandemia era pari a un miliardo per rilevare il 100 per cento del vettore).



Con questa cifra invece Iag fornirà un supporto immediato ad Air Europa per proseguire nelle operazioni per poi valutare in un secondo tempo un investimento più corposo.