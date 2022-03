China Eastern: sospesi i voli operati con Boeing 737-800

10:15

China Eastern ha sospeso tutti i voli operati con Boeing 737-800. La decisione - diffusa dalla tv pubblica CGTV (China Global Television Network) - arriva a poche ore di distanza dall’incidente avvenuto ieri lungo la tratta che collega Kunming a Canton.

Il vettore, riporta l’agenzia di stampa askanews.it, ha attivato un team di soccorsi per trovare superstiti. A bordo dell’aereo si trovavano 132 passeggeri. Di questi nove erano membri dell’equipaggio.



Sull’accaduto, Boeing ha pubblicato uno statement. “I nostri pensieri sono con i passeggeri e l’equipaggio del volo China Eastern Airlines MU 5735 – ha scritto il costruttore sul suo sito -. Stiamo lavorando con la compagnia aerea e siamo pronti a supportarla. Boeing è in contatto con il National Transportation Safety Board degli Stati Uniti e i nostri esperti tecnici sono pronti ad assistere le indagini condotte dalla Civil Aviation Administration of China”.