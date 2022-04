Trenitalia: tornano i Frecciarossa notturni tra Milano e Calabria

19:32

Saranno riattivati il 13, il 18, il 22 e il 25 aprile i collegamenti Frecciarossa che consentiranno di partire da Milano per arrivare a Reggio Calabria viaggiando di notte.

“Il Frecciarossa notturno - si legge in una nota Trenitalia - partirà da Milano Centrale alle 21.20, con arrivo a Reggio Calabria alle 8.18 il 13 aprile e alle 8.03 il 18, 22 e 25 aprile. La partenza da Reggio invece è fissata alle 21.37, con arrivo a Milano alle 8.45 della mattina seguente. Disponibile nei sistemi di vendita di Trenitalia, il Frecciarossa notturno ferma a Milano Rogoredo, Reggio Emilia AV, Bologna Centrale, Firenze Santa Maria Novella e, in Calabria, a Paola, Lamezia Terme Centrale, Rosarno e Villa S. Giovanni”.



Per raggiungere la Sicilia è possibile sfruttare le due navi veloci Blujet in connessione con il Frecciarossa da Villa San Giovanni.