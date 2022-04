08:01





Volo di prova per il primo A350 di Ita Airways. L’aereo, che presenta la nuova livrea azzurra, entrerà in flotta a giugno sulle rotte intercontinentali che dalla prossima estate collegheranno Roma Fiumicino a Los Angeles, Buenos Aires, San Paolo e Tokyo.



L’aeromobile consentirà al vettore di ridurre le emissioni di Co2 di 750mila tonnellate entro il 2025.



Durante il primo volo l’aeromobile ha volato in fase di crociera per completare il ciclo propedeutico all’entrata nell’operativo di Ita Airways. Nel player in alto, il video del volo.