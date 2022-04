Play, decollato il primo volo transatlantico: i piani per il futuro

19:30

È decollato ieri il primo volo transatlantico operato da Play. La rotta da Keflavik a Baltimora è una delle quattro gestite dal vettore verso gli Stati Uniti. Dall'11 maggio si potrà infatti raggiungere Boston, dal 9 giugno New York e dal 30 settembre Orlando.

Ad accogliere i passeggeri del volo OG101 al gate d'imbarco una gran festa con musica e intrattenimento pensato ad hoc per l'inaugurazione. Secondo quanto riporta simpleflying.com, Birgir Jonsson, ceo di Play, si aspetta che l'Islanda, nonostante la sua crescente popolarità come destinazione turistica, vedrà il 70% dei passeggeri in transito verso il Nord America. Nonostante Play raccolga l’eredità di Wow, il ceo ha concluso precisando che non verranno coperte tutte le 17 destinazioni negli States della precedente compagnia aerea ma che, a fronte di una politica d’espansione più conservativa, arriveranno già il prossimo anno quattro nuovi aeromobili. G.G.