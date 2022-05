Ita Airways, le nuove divise e gli interni degli aerei celebrano il made in Italy

11:21

Ita Airways si rifa il look, puntando sul made in Italy. In occasione della Festa della Repubblica, la compagnia aerea cambia immagine e omaggia la Penisola alzando il velo sulle nuove divise create con la consulenza stilistica di Brunello Cucinelli, gli interni degli aerei creati dal designer Walter De Silva e il catering di bordo messo a punto dallo chef stellato Enrico Bartolini.

Le nuove divise entreranno in servizio su tutta la flotta progressivamente nei prossimi mesi. L’uniforme maschile è composta da un completo di giacca e pantaloni dal fitting asciutto con una giacca ad un petto e mezzo, in cui si esalta il fisico dell’uomo nella parte superiore del torso e delle spalle. Per la donna è stato scelto sia un match set giacca e pantaloni che il consueto abbinamento con la gonna, cercando un equilibrio tra la raffinata eleganza sartoriale e la contemporaneità delle linee e dei volumi.



Gli interni

Comfort, eleganza, semplicità, materiali e colori sono, invece, il punto di partenza che hanno portato al design dei nuovi interni degli aerei del vettore, con l’obiettivo di soddisfare l’esigenza della ‘people centriticy’. Il blu e il sabbia sono le tonalità predominanti. Mentre la luce di bordo cambia a seconda delle differenti situazioni (boarding – take off – fly – dinner – lunch – sun rise – sun set – night). Altro elemento fondamentale è la sostenibilità: il design a bordo è pensato, infatti, per ridurre al minimo gli sprechi.



Il food

La rinnovata proposta gastronomica a bordo, invece, vuole permettere a tutti i clienti non solo di sperimentare la qualità italiana, ma di contestualizzarla in base a tematiche specifiche.



Periodicamente, inoltre, a seconda dell’identificazione di temi specifici, diversi chef italiani di fama internazionale e giovani talenti della cucina si alterneranno nella proposta enogastronomica di bordo.



Un legame, quello con l’Italia e l’italianità, che il vettore celebrerà anche domani, 1° giugno, portando in volo gli Azzurri per la partita contro la nazionale argentina che si terrà allo stadio di Wembley; e il 2 giugno inaugurando il nuovo volo Roma Fiumicino – Buenos Aires con la presenza di Roberto Baggio, a cui è stato intitolato un nuovo Airbus A350.