Iag, azionisti in fermento: i retroscena del prossimo cda

11:04

Sarà un consiglio di amministrazione cruciale per Iag. L'appuntamento è previsto per giovedì a Madrid e voci di corridoio prevedono un'atmosfera tesa.

Il motivo, come è facile intuire, è legato ai conti e agli ultimi due difficilissimi anni. In particolare, come sottolinea preferente.com, ad aumentare la tensione è il fatto che, dal punto di vista degli azionisti, l'investimento in Iag vale oggi il 30% di quello che valeva prima del Covid, a inizio 2020.



Così a finire sul banco degli imputati sono le remunerazioni del ceo Luis Gallego (nella foto), che vengono accusate di essere non competitive rispetto al mercato.



Insomma, il prossimo cda del gruppo potrebbe essere decisamente movimentato.