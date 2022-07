Da Angulla a St. Martin in otto minuti: ecco il volo più breve del mondo

11:43

Un’esperienza da provare almeno una volta nella vita è quella del volo internazionale più breve, quello che in 8 minuti collega Anguilla a St. Martin.



Ci sono viaggi nazionali più corti, alcuni durano solo 90 secondi, ma il volo che collega l’isola caraibica di Anguilla e St Maarten è attualmente il più corto volo commerciale internazionale. La sua vicina, Saint Martin, si trova solo 7,2 km a sud, nel suo punto più vicino; divisa in due, la parte settentrionale dell’isola appartiene alla Francia, St. Martin, mentre la parte meridionale, St Marteen, fa parte dei Paesi Bassi. L’Anguilla Air Service è l’unica compagnia aerea che offre voli di linea sulla rotta tra Sint Maarten e Anguilla, e monta sui suoi aerei due motori Britten-Norman Islanders.



Il capitano Carl Avery Thomas, proprietario di Anguilla Air Service - e uno dei 5 piloti della compagnia - afferma che mantenere dei collegamenti aerei è estremamente importante per una piccola isola come Anguilla. Essendo il turismo l’unica fonte di guadagno dell’isola, la maggior parte delle famiglie dell’isola ha almeno un membro che lavora nel settore, e questo breve volo è per loro cruciale.



"Non si può promuovere una destinazione a cinque stelle come Anguilla senza un aeroporto - ha dichiarato -. Se l’unico mezzo di trasporto per raggiungere l’isola fosse la barca, sarebbe un grande limite”.



Molti turisti arrivano in motoscafo da St Maarten, avendo già preso uno o spesso due voli per arrivare all’isola. Il viaggio in motoscafo dura solo 25 minuti, ma il volo viene preferito in caso di mare mosso.



Probabilmente, il vantaggio più grande di prendere un volo è che i paesaggi sono affascinanti dall’inizio alla fine. Decollando dall’aeroporto internazionale Princess Juliana di St Maarten, l’aereo non vola mai più in alto di 300 metri, garantendo una vista spettacolare sulle acque dei Caraibi.



I voli verso l’isola stanno aumentando. A novembre, Cape Air ha introdotto voli tra le Isole Vergini americane e Anguilla. E a dicembre, American Airlines ha introdotto i voli da Miami, gli unici voli diretti per l’isola dagli Stati Uniti. Il volo di soli otto minuti tra Anguilla e St Maarten rimarrà un collegamento importante tra questi due territori vicini, e una parte vitale del patrimonio aeronautico di questa piccola isola.