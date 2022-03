American Airlines ad Anguilla: il volo da Miami diventa giornaliero

17:29

È iniziato con due voli alla settimana a dicembre, è cresciuto fino a tre a gennaio e da aprile diventa giornaliero. È il collegamento diretto operato da American Airlines da Miami ad Anguilla, che dal 5 aprile decollerà appunto ogni giorno alle 10,20 da Miami, atterrando alle 13,30 sull’isola caraibica.

"Il successo di questo servizio - osserva il ministro del Turismo di Anguilla, Haydn Hughes - è una testimonianza della richiesta turistica di Anguilla e della forza del nostro prodotto turistico".

“In America abbiamo aumentato l’ impegno sui Caraibi - sottolinea Christine Valls, vicepresidente delle vendite per la Florida, America Latina e i Caraibi di American Airlines - e puntiamo su un continuo rafforzamento della nostra presenza, che ora comprende quasi 800 voli settimanali per 35 destinazioni, tuttora in aumento".



L'Ente del Turismo di Anguilla sta sostenendo il servizio con una campagna di marketing congiunta, in collaborazione con American Airlines Vacations.