American Airlines riattiva il volo Venezia-Philadelphia dal 5 maggio

14:40

Torna con l’estate, dopo due anni di sospensione, il volo di American Airlines Venezia- Philadelphia che per tutta l’alta stagione sarà giornaliero.

Il primo volo decollerà da Philadelphia il 5 maggio 2022 per atterrare a Venezia il giorno successivo e, a partire dal 7 maggio, i collegamenti tra le due città saranno giornalieri fino alla fine del mese di ottobre 2022.



“La riattivazione del volo di American Airlines per l’hub di Philadelphia, dopo i due anni di sospensione determinati dalla pandemia, risponde ad una rinnovata domanda di traffico da e per il Nord America - dice Camillo Bozzolo, direttore commerciale aviation del Gruppo Save -. Dopo il graduale recupero del traffico nazionale e di quello europeo, anche il segmento intercontinentale sta progressivamente tornando ad operare al nostro aeroporto. Il volo sull’hub di Philadelphia garantisce capillari collegamenti all’interno degli Stati Uniti e confidiamo che presto la compagnia riattivi anche il volo su Chicago”.