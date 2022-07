easyJet anticipa i tempi, ecco le prime rotte invernali già in vendita

12:00

Due nuovi collegamenti, uno tra Malpensa e Madeira e un altro tra Palermo e Parigi, e il ripristino di quelli da Venezia a Ginevra e Marsa Alam. Sono queste le prime rotte easyJet in partenza dall’Italia dall’autunno, già prenotabili da oggi.

Due le frequenze settimanali per il Milano Malpensa-Madeira, che partirà il 4 dicembre e sarà operativo ogni mercoledì e domenica. Il Palermo-Parigi Charles de Gaulle decollerà, invece, dal 1 novembre con due voli la settimana (ogni martedì e sabato), aggiungendosi alle 76 rotte che easyJet opera tra Italia e Francia, di cui 7 da e per la Sicilia: un network che la piazza prima in classifica per numero di voli tra i due Paesi.



A partire dal 6 novembre sarà ripristinato anche il collegamento tra Venezia e Marsa Alam, mentre dal 30 ottobre sempre da Venezia torna disponibile anche la rotta verso Ginevra, operata ogni mercoledì e domenica.