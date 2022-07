Il coo di easyJet Peter Bellew rassegna le dimissioni

21:00

Cambio ai vertici di easyJet. Peter Bellew, chief operating officer della compagnia, ha rassegnato le dimissioni. A sostituirlo ad interm sarà David Morgan, attualmente director of flight operations. Bellew aveva assunto l'incarico nel 2019.

Come ricorda simpleflying.com, la nomina di Bellew in easyJet era stata discussa nel mercato dei trasporti, dal momento che il manager proveniva dalle file di Ryanair, dove era chief operation officer. Il suo passaggio dalla low cost irlandese al suo principale concorrente non aveva mancato di scatenare polemiche. Al punto che la stessa Ryanair aveva intentato una causa (poi persa) contro Bellew.



Ancora non è stato comunicato il prossimo incarico del manager.