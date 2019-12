Ryanair, la sentenza del giudice: Peter Bellew potrà lavorare per easyJet

10:07

Peter Bellew potrà iniziare a lavorare per easyJet nel ruolo di chief operating officer a partire dal prossimo primo gennaio. È questa la decisione presa dall’Alta Corte, che ha quindi rigettato il ricorso presentato dai vertici della sua ex compagnia, vale a dire Ryanair, dove ricopriva lo stesso incarico.

Dopo la nomina avvenuta la scorsa estate, a poche settimane dall’uscita dalla low cost irlandese, il ceo Ryanair Michael O’Leary aveva avviato una causa legale sostenendo che esisteva una clausola nella rescissione del contratto per la quale il manager non avrebbe potuto lavorare per una compagnia concorrente fino al 2021.



La tesi non è stata però accolta dal giudice, che ha così dato il via libera a Peter Bellew, con buona pace di O’Leary, che presenterà comunque ricorso in appello nel tentativo di fermare uno dei manager che conosce i principali segreti e piani di Ryanair.