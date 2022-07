easyJet con Unicef: parte la raccolta fondi per l’Ucraina

16:15

easyJet con l'Unicef per sostenere l'Ucraina. La compagnia aerea ha lanciato una raccolta fondi per i mesi estivi a bordo dei suoi aerei per supportare l'impegno umanitario dell'organizzazione in favore del Paese.

Nata come un’iniziativa legata alla partnership Change for Good, la raccolta - che durerà fino al 30 settembre 2022 - è stata lanciata con lo scopo di aiutare i bambini e le famiglie colpite dalla guerra.



I fondi raccolti aiuteranno l'Unicef a garantire l’accesso a servizi di prima necessità, tra cui acqua potabile, servizi igienico-sanitari, assistenza sanitaria, istruzione e apprendimento, oltre che assistenza psicologica e psicosociale e sussidi in denaro.



Le raccolte fondi realizzate a bordo dei voli easyJet sono gestite dal personale di cabina e consentono ai passeggeri di effettuare donazioni in qualsiasi valuta.